«Уральская молния» приглашает покататься на коньках и поболеть за керлингистов

20 Сент. 13:32 2018-09-20T13:32:03+03:00

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На турнир в Челябинск приехали спортсмены из четырех регионов России. По словам организаторов, областной открытый Кубок Челябинской области по керлингу (паралимпийский вид, спорт глухих) — это фактически всероссийские соревнования и проверка сил перед началом сезона.

В Челябинске выступят южноуральские спортсмены, а также их коллеги из Калининграда, Уфы, Ижевска и Томска. Состав команд — по четыре человека.

В дирекции ледового дворцы «Уральская молния» сообщили, что состязания пройдут с 21 по 23 сентября с 9.00 до 21.00 во время традиционных сеансов массового катания.

Напомним, в выходные дни сеансы проводятся с 12.00 до 21.45.

Программа соревнований по керлингу:

21 и 22 сентября — групповой этап

23 сентября — полуфинал и финал