Жительница Челябинской области умерла, наступив на улей земляных пчел

20 Сент. 13:59 2018-09-20T14:05:38+03:00

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Страшная история случилась в воскресенье 16 сентября. Жительница Магнитогорска гуляла по лесу на границе с Башкирией. Она случайно наступила на улей, чем разозлила его жителей. Пчелы напали на женщину.

— Когда гуляете по лесу, будьте внимательны: смотрите, что у вас под ногами. На днях скончалась женщина 42-х лет от укуса земляных пчел, — написала Екатерина Курбатова в в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте» .

— Мы проезжали мимо, помогли ее родным загрузить женщину в машину. Она была без сознания, лицо уже начинало синеть. Рядом проходили люди из этой деревни. Один из них поехал с семьей пострадавшей, чтоб показать фельдшерский пункт, — рассказала Зина Ахмедьянова.

К сожалению, спасти женщину не удалось. По предварительной информации, у нее была астма, что и сыграло роковую роль.

СПРАВКА «КП»

Земляная пчела строит гнездо прямо в почве. Насекомое миролюбивое до той поры, пока его не потревожили. Укус пчелы опасен, так как в составе ее яда есть гистамин. Он может вызвать немедленную аллергическую реакцию: воспаление мягких тканей и спазм мышц. Особенно опасны эти насекомые аллергикам.

Если ужалила земляная пчела, нужно немедленно вынуть жало и обработать рану противогистаминным препаратом.

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