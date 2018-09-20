«Медленно запрягаем»: в челябинском «Тракторе» прокомментировали неудачи команды

20 Сент. 14:01 2018-09-20T14:01:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Последние два матча выездной серии завершились разгромными поражениями для подопечных Германа Титова — 0:8 от «Йокерита» и 1:6 от «Спартака». На счету у челябинцев пять очков после семи игр регулярного чемпионата и 11 место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ.

Генменеджер «Трактора» Евгений Губарев так прокомментировал серию неудачных игр черно-белых на старте чемпионата:

— Каждая команда в регулярном чемпионате рано или поздно проходит кризис. Никто от этого не застрахован. У нас он из года в год стабильно повторяется на старте. На сегодняшний день сыграно семь матчей из 62. Старт команды выглядит опять, увы, не блестяще. Мы как в той русской поговорке «медленно запрягаем».

— В клубе все понимают ситуацию, — продолжает Губарев. — Конечно, будем стараться как можно быстрее ее исправить. Период непростой, но нужно его выдержать, преодолеть, не поддаваться сиюминутной панике. С уважением принимаем всю критику, но в то же время говорим — и ваша поддержка нам тоже очень важна.