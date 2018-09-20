2018-09-20T14:01:25+03:00
Спорт

«Медленно запрягаем»: в челябинском «Тракторе» прокомментировали неудачи команды

Руководство клуба призывает болельщиков не поддаваться сиюминутной панике
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Последние два матча выездной серии завершились разгромными поражениями для подопечных Германа Титова0:8 от «Йокерита» и 1:6 от «Спартака». На счету у челябинцев пять очков после семи игр регулярного чемпионата и 11 место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ.

Генменеджер «Трактора» Евгений Губарев так прокомментировал серию неудачных игр черно-белых на старте чемпионата:

— Каждая команда в регулярном чемпионате рано или поздно проходит кризис. Никто от этого не застрахован. У нас он из года в год стабильно повторяется на старте. На сегодняшний день сыграно семь матчей из 62. Старт команды выглядит опять, увы, не блестяще. Мы как в той русской поговорке «медленно запрягаем».

— В клубе все понимают ситуацию, — продолжает Губарев. — Конечно, будем стараться как можно быстрее ее исправить. Период непростой, но нужно его выдержать, преодолеть, не поддаваться сиюминутной панике. С уважением принимаем всю критику, но в то же время говорим — и ваша поддержка нам тоже очень важна.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью