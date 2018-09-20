Мусорный коллапс в Челябинске разрешится до конца сентября

20 Сент. 14:45 2018-09-20T15:05:12+03:00

В мэрии обещают очистить город от свалок через неделю. Максимум - через 10 дней. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Мусоровозы для миллионного города предоставит ООО «Центр коммунального сервиса». С 1 января «ЦКС» будет отвечать за всю систему управления отходами большого города. Но ситуация сложилась так, что работать предприятие начинает уже сейчас.

На борьбу с кучами мусора «ЦКС» обещает вывести 32 мусоровоза. В день на полигон в Полетаево они повезут тысячу тонн — это норматив для Челябинска. Сейчас туда в сутки вывозится 800 т твердых коммунальных отходов. Остаток копится на стихийных свалках во дворах. Полигон в Полетаево переведен на круглосуточный режим работы.

Кроме Центра коммунального сервиса отходами Челябинска занялись иногородние альтернативные перевозчики. Какое-то время водителям понадобится на изучение маршрутов движения. В мэрии говорят, к концу будущей недели дворы очистятся от хлама. Максимальный срок — к кону сентября, то есть, через 10 дней.

Кстати, автовладельцев убедительно просят не парковать авто у контейнерных площадок, чтобы мусоровозы могли подъезжать к бакам с отходами.

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