2018-09-21T03:54:42+03:00
Общество

В Челябинской области фонари перепутали день с ночью

Южноуральцы жалуются на уличное освещение
Ирина КАРЕЛИНА
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Ночью не горят... Фото: vk.com/magnitkacityНочью не горят... Фото: vk.com/magnitkacity
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Соцсети заполонили черные фотографии. И это не флэшмоб, посвященный квадрату Малевича. Такой вид наблюдают из своих окон многие жители Челябинской области. «Свет на спортплощадке школы 67 когда-нибудь будет?», «В квартале на Калмыкова 12 не работает ни один фонарь», «По вокзальной фонари горят через день» — пишут жители Магнитогорска.

А где-то ситуация еще интереснее.

— В районе правобережного кладбища каждый день горит уличное освещение. Прикол в том, что ночью его отключают. В администрации района улыбаются, в Маггортрансе трубку не берут, — написал магнитогорец в соцсети.

Подобный пост выложили и в группе Копейска в «ВКонтатке».

— Фонари день с ночью перепутали, — пишут копейчане.

В чем может быть причина? Уличное освещение включаются и выключаются автоматически. Возможно, поломка фоторезистора в автоматике.

... днем горят. Фото: vk.com/magnitkacity

... днем горят. Фото: vk.com/magnitkacity

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