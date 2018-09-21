В Челябинской области фонари перепутали день с ночью

21 Сент. 03:54 2018-09-21T03:54:42+03:00

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Соцсети заполонили черные фотографии. И это не флэшмоб, посвященный квадрату Малевича. Такой вид наблюдают из своих окон многие жители Челябинской области. «Свет на спортплощадке школы 67 когда-нибудь будет?», «В квартале на Калмыкова 12 не работает ни один фонарь», «По вокзальной фонари горят через день» — пишут жители Магнитогорска.

А где-то ситуация еще интереснее.

— В районе правобережного кладбища каждый день горит уличное освещение. Прикол в том, что ночью его отключают. В администрации района улыбаются, в Маггортрансе трубку не берут, — написал магнитогорец в соцсети.

Подобный пост выложили и в группе Копейска в «ВКонтатке».

— Фонари день с ночью перепутали, — пишут копейчане.

В чем может быть причина? Уличное освещение включаются и выключаются автоматически. Возможно, поломка фоторезистора в автоматике.

... днем горят. Фото: vk.com/magnitkacity

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