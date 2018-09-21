Челябинка вырастила морковного попугая

21 Сент. 03:55 2018-09-21T03:55:26+03:00

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Садоводы выкладывают в Интернет фотографии своего урожая. Кто-то вырастил гигантский кабачок, кто-то — причудливой формы огурцы. А читательница «Комсомольской правды» Ника Альбертовна нашла у себя на грядке морковь, очень похожую на попугая. Тут даже фантазию подключать не надо. Вот так природа постаралась.

— Внучке как раз задали поделку из овощей в садик на «Осеннюю ярмарку» принести. Делать было некогда. Я пошла в огород, а там уже все готовое. Спасибо матушке природе! — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» Ника Альбертовна.

Фото морковки женщина выложила в соцсети и набрала невиданное для своей странички количество лайков.

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