В Челябинске потерялись две знаменитые коровы с ЧТЗ

21 Сент. 05:02 2018-09-21T10:02:33+03:00

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Вот такие бывают потеряшки в Челябинске.

— 14 сентября пропали две коровы: одна светло-коричневая пятнистая, вторая черно-белая. Их трудно не заметить. Все ЧТЗ о них знает. Последний раз их видели на Валдайской, — написала в группе «Подслушано ЧТЗ» в «ВКонтакте» Ольга Герасименко.

Кто-то удивился: «Коровы в городе!?» А в Тракторозаводском районе их знали многие. Они то по проспекту Комарова гуляли, то по улице Восходящей, то прямо во дворе жилого дома по Октябрьской. Хозяева за ними по пятам не ходили. Коровы — не лошади, не ускачут. Но вдруг они исчезли. Возможно, кто-то увел.

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