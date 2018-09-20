В Челябинске грабитель украл из банкомата целый миллион
Более одного миллиона рублей пропали ночью, 19 сентября, из банкомата в супермаркете на улице Дзержинского, 5, сообщает УМВД по городу Челябинску.
Под покровом ночи вор взломал входную дверь и проник внутрь супермаркета. После этого он сумел вскрыть банкомат и забрал из него все купюры. А в аппарате лежали более миллиона рублей.
Магазин охраняется частной охраной, но в ту ночь почему-то сигнализация не сработала. Преступнику удалось скрыться. Неладное заподозрили только утром, когда в супермаркет пришли продавцы.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере». Грабителя могут на десять лет упечь в тюрьму.
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