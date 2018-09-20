2018-09-20T17:56:32+03:00
Происшествия

В Челябинске грабитель украл из банкомата целый миллион

И его до сих пор не нашли
Лидия ПЕСКОВА
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На этот раз банком отдал деньги без карты.На этот раз банком отдал деньги без карты.Фото: Дмитрий СТЕШИН
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Более одного миллиона рублей пропали ночью, 19 сентября, из банкомата в супермаркете на улице Дзержинского, 5, сообщает УМВД по городу Челябинску.

Под покровом ночи вор взломал входную дверь и проник внутрь супермаркета. После этого он сумел вскрыть банкомат и забрал из него все купюры. А в аппарате лежали более миллиона рублей.

Магазин охраняется частной охраной, но в ту ночь почему-то сигнализация не сработала. Преступнику удалось скрыться. Неладное заподозрили только утром, когда в супермаркет пришли продавцы.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере». Грабителя могут на десять лет упечь в тюрьму.

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