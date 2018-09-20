Учителя из Северной Кореи прилетели в Челябинск перенимать опыт
Не все же нам учиться за границей! И Челябинску есть чем гордиться, есть что показать. В четверг, 20 сентября, на Южный Урал перенимать педагогический опыт прилетели пять преподавателей из Северной Кореи, сообщает пресс-служба регионального минобра.
Учителя из КНДР посетят Челябинский областной лицей-интернат для одаренных детей, лицей № 11, физико-математический лицей № 31, Челябинский государственный университет и Челябинский педагогический колледж № 1. Также им обещают показать город: пешеходную Кировку, городские музеи, запланирован визит в Оперный театр.
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