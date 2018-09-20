Следственный комитет: к смерти шахтера на Южном Урале привело нарушение правил безопасности
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти шахетера в городе Пласт, сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области.
— Дело возбуждено после процесуальной проверки по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), — уточняют в пресс-службе.
Имена виновных назовут после того, как закончатся следственно-оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.
Напомним, тело рабочего обнаружили днем 19 сентября в шахте «Центральная» города Пласт. Мужчина получил смертельные травмы во время обрушения горной породы.
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