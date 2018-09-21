В Челябинской области молодой байкер на скорости врезался в легковушку

21 Сент. 05:34 2018-09-21T05:34:43+03:00

Водителя с травмами увезли в больницу. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

Его увезли в больницу на «скорой»

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ДТП произошло в Магнитогорске, на улице Советская. 31-летний мотоциклист на «Ямахе» мчался по дороге, маневрируя между автомобилей. Но в какой-то момент не справился с управлением и врезался в «Ниву».

— Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован, водитель отечественного авто серьезно не пострадал, — рассказали в Управление ГИБДД по Челябинской области.

Своего «коня» байкер хорошо повредил. По фото с места аварии видно, что весь перед мотоцикла разбит. После такого ДТП мотоциклист сядет за руль нескоро.

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