В Челябинской области молодой байкер на скорости врезался в легковушку
ДТП произошло в Магнитогорске, на улице Советская. 31-летний мотоциклист на «Ямахе» мчался по дороге, маневрируя между автомобилей. Но в какой-то момент не справился с управлением и врезался в «Ниву».
— Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован, водитель отечественного авто серьезно не пострадал, — рассказали в Управление ГИБДД по Челябинской области.
Своего «коня» байкер хорошо повредил. По фото с места аварии видно, что весь перед мотоцикла разбит. После такого ДТП мотоциклист сядет за руль нескоро.
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