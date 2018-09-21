2018-09-21T07:06:28+03:00
Общество

Федеральный бюджет направит 3,5 миллиарда на строительство аэропорта в Челябинске

Эта сумма указана в проекте федерального бюджета на 2019-2020 гг
Ольга АНТОНОВА
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После глобальных перемен челябинский аэропорт получит третью категорию международной организации ИКАО. Фото: gubernator74.ru.После глобальных перемен челябинский аэропорт получит третью категорию международной организации ИКАО. Фото: gubernator74.ru.
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В преддверии подготовки к саммитам ШОС и БРИКС челябинский аэропорт ждет масштабная реконсирукция, работы будут проходить в несколько этапов. Первый этап — реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перронов. Челябинская область получит 2.3 млрд руб в 2019 г. и 1 млрд — в 2020 г.

Тогда же, в 2019 г., начнется второй этап строительства, и регион получит оставшуюся сумму.

После глобальных перемен челябинский аэропорт получит третью категорию международной организации ИКАО. Эта категория есть у аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, месяц назад строительство терминала челябинского аэропорта посещал полпред президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Борис Дубровский. Полпред остался удовлетворен ходом подготовки к саммитам.

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