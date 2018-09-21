В Челябинской области пожарная машина протаранила две иномарки
В Магнитогорске пожарный «Урал» спровоцировал массовое ДТП на перекрестке улиц Советской армии и Суворова. Машина с включенной сиреной вылетела на «красный» и протаранила ехавший прямо «Ниссан Альмера». От удара иномарка зацепила боком «Киа Спектра», поворачивающую направо.
Авария произошла 19 сентября, в 11 часов. Видео столкновения выложили очевидцы в соцсети.
— Пострадавших нет. В ДТП виноват водитель «Урала». За нарушение правил дорожного движения его оштрафовали на тысячу рублей, — рассказали в отделении пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Магнитогорску.
Пожарная машина спешила на вызов, но из-за аварии тушить возгорание отправили другой экипаж.
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В Магнитогорске пожарная машина попала в ДТП.Видео: группа во ВКонтакте Типичный Челябинск