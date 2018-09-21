2018-09-21T08:33:55+03:00
Происшествия

«Устали от куч мусора»: в Челябинске мусорный коллапс привел к большому пожару

Жители подожгли скопившуюся гору мешков во дворе [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Мусорку подожгли в Металлургическом районе. Группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ».Мусорку подожгли в Металлургическом районе. Группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ».
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Полыхающие мусорные баки сняли на видео жители Металлургического района. По их словам, так соседи борются с заваленными мусором контейнерными площадками.

— Жители устали от куч мусора, решили бороться так, — написали очевидцы.

Челябинцы подожгли мусорные мешки сегодня ночью, 21 сентября. Пламя было настолько сильным, что многих разбудило зарево в окнах. Кто-то из соседей вызвал пожарных, они потушили пламя.

Одни жители поддержали соседей, и даже написали, что тоже подожгут мусор во дворе, а другие осудили их поступок.

— Потерпеть немного надо, мы же не первобытное общество. Я понимаю, что это неприятно, но и в этот хоррор бросаться не стоит, — высказалась жительница ЧМЗ Вера.

— Поджигальщики дураки в квадрате. Хотим избавить город от мусора и вони, поэтому подожжем его и подышим. Администрации все равно, — написала Анастасия.

Напомним, больше недели назад закрылась челябинская городская свалка. После этого контейнерные площадки во дворах превратились в свалки. В мэрии говорят, к концу будущей недели дворы очистят от хлама. Максимальный срок — к кону сентября.

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Горит мусорка в Челябинске.! другой источник

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