В Челябинске в час пик загорелся трамвай с пассажирами

21 Сент. 09:01 2018-09-21T10:55:53+03:00

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В вагоне из-за короткого замыкания загорелась электропроводка, пассажиры сразу заметили дым и вызвали пожарных.

ЧП произошло 20 сентября, в 18 часов. Как раз в это время люди возвращались с работы, трамвай был с пассажирами.

— В трамвае находились 15 человек, все эвакуировались самостоятельно. Возгорание потушил водитель до приезда пожарных. Погибших и пострадавших нет, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Через полчаса трамвай отбуксировали в депо. На движение транспорта это ЧП не повлияло.

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