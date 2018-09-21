В Челябинске в час пик загорелся трамвай с пассажирами
В вагоне из-за короткого замыкания загорелась электропроводка, пассажиры сразу заметили дым и вызвали пожарных.
ЧП произошло 20 сентября, в 18 часов. Как раз в это время люди возвращались с работы, трамвай был с пассажирами.
— В трамвае находились 15 человек, все эвакуировались самостоятельно. Возгорание потушил водитель до приезда пожарных. Погибших и пострадавших нет, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.
Через полчаса трамвай отбуксировали в депо. На движение транспорта это ЧП не повлияло.
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