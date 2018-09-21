Прокуратура потребовала от мэрии срочно вывезти мусор из дворов Челябинска
Мусорный коллапс, который случился из-за закрытия городской свалки, доставил массу неудобств жителям. Горожане бьют тревогу: дворы завалены мусором, кругом грязь, вонь, антисанитария. Вывозом мусора с городских контейнерных площадок заинтересовалась прокуратура и нашла нарушения в работе коммунальщиков.
Так, мусорки на улицах Танкистов, Островского, Елькина, Красного Урала, Курчатова и других переполнены отходами. По закону они должны убираться каждый день, переполнение контейнеров запрещено. Забитые мусорные баки могут навредить жизни и здоровью жителей.
— Администрации Челябинска внесено представление о принятии неотложных мер по устранению нарушений закона. Кроме того, руководителю МУП «ГорЭкоЦентр» объявлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства в обращении с отходами производства и потребления, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее в мэрии говорили, что к концу будущей недели дворы очистят от хлама. Максимальный срок — к кону сентября.
Тем временем мусорный коллапс привел к большому пожару. Жители ЧМЗ устали от переполненных мусорок и подожгли одну из них.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06