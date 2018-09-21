Всей семьей на старт: челябинцев в выходной приглашают пробежать «Кросс нации 2018»
На «Кроссе наций 2018» ожидается порядка 7000 участников. А неделей раньше такие забеги прошли во многих городах области, включая Златоуст, Магнитогорск, Миасс, Кыштым. Всего на старт вышло порядка 15 тысяч человек.
В Челябинске «Кросс наций 2018» пройдет на территории лесопарковой зоны за легкоатлетическим комплексом им. Е. Елесиной.
Организаторы приглашают всех желающих — спортсменов, любителей, семейные команды. Возраст не регламентируется. Регистрация на месте старта с 8.00 до 11.30. Всем участникам — памятные стартовые номера.
В программе — конкурсы, розыгрыши призов, выступление творческих коллективов. Полевая кухня для тех, кто захочет бесплатно подкрепиться.
Расписание забегов 23 сентября
С 9.00 — спортивные забеги на 6, 8, 10 км.
12.00 — торжественное открытие
С 12.15 — забеги по районам города