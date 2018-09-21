Второй за последнюю неделю рабочий погиб на шахте в Челябинской области
Его убило током
Вновь ЧП под землей. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вновь трагический инцидент на шахте «Центральная» в Пластовском районе. От удара током погиб 30-летний горнорабочий. Обстоятельства инцидента устанавливает следственный комитет.
— Идет доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, спасатели и сотрудники контролирующих органов, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Уголовного дела по этому ЧП пока нет, зато есть по другому. 19 сентября под завалами погиб еще один горняк.
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