2018-09-21T10:48:09+03:00
Происшествия

Второй за последнюю неделю рабочий погиб на шахте в Челябинской области

Его убило током
Поделиться:
Вновь ЧП под землей. Фото: Алексей БУЛАТОВВновь ЧП под землей. Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вновь трагический инцидент на шахте «Центральная» в Пластовском районе. От удара током погиб 30-летний горнорабочий. Обстоятельства инцидента устанавливает следственный комитет.

— Идет доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, спасатели и сотрудники контролирующих органов, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Уголовного дела по этому ЧП пока нет, зато есть по другому. 19 сентября под завалами погиб еще один горняк.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью