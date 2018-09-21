Южноуральцу, который убил жену и спрятал тело на балконе, дали девять лет тюрьмы
Правобережный райсуд Магнитогорска вынес приговор 31-летнему местному жителю, убившему гражданскую супругу. Жуткая история произошла в мае. После застолья сожители поругались. Девушка поцарапала возлюбленному лицо, от этого он будто озверел и до смерти избил ее.
Утром, протрезвев, понял, что натворил, испугался. Вынес труп на балкон и накрыл покрывалом. После собрал дочь и пошел с ней на улицу, там забрел в магазин и купил водки.
— Пьяного прохожего с ребенком заметила сотрудница регионального ГУФСИН Наталья Исаченко. Она расспросила девочку о том, что случилось и кто этот мужчина рядом с ней. Девочка рассказала, что это ее отец, и он убил маму. Наталья вызвала полицию, — рассказали в пресс-службе Правобережного райсуда.
Сестра погибшей объяснила суду, что между гражданскими супругами часто вспыхивали ссоры и драки из-за ревности. В день убийства сестры должны были встретиться, но встреча не случилась, а телефон убитой был выключен.
Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
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