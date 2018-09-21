Тренер челябинской спортшколы обманул родителей на 842 тысячи, пообещав для их детей поездку в Крым
Бывшему тренеру спортшколы Челябинска удалось обмануть 15 родителей. Всем им он пообещал организовать поездку воспитанников в Крым и обновить старый спортивный инвентарь. Родители сдали преподавателю 842 тысячи рублей.
В какой-то момент обман вскрылся, и на 35-летнего тренера возбудили дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». На днях Центральный райсуд Челябинска признал его виновным.
— Подсудимый вину признал. Суд учел, что он сотрудничал со следствием, имеет положительные характеристики с места работы, грамоты и благодарственные письма по тренерской работе за подготовку спортсменов и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06