2018-09-21T13:02:49+03:00
Общество

Врачи Челябинской области поехали «в народ»

Cмену в отдаленных селах специалисты мобильных врачебных бригад работают до последнего пациента
Ольга АНТОНОВА
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В глухой деревне попасть к узкому специалисту сложно. Тем ценнее поручение губернатора о расширении карты работы мобильных врачебных брига. Фото: Наталья Казанцева.В глухой деревне попасть к узкому специалисту сложно. Тем ценнее поручение губернатора о расширении карты работы мобильных врачебных брига. Фото: Наталья Казанцева.
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По поручению губернатора Бориса Дубровского специализированные медбригады ведущих больниц Челябинской области начали вести прием в сельских районах. В деревни приезжают узкие специалисты: кардиологи, аллергологи, офтальмологи, неврологи, пульмонологи, хирурги, гастроэнтерологи, врачи функциональной диагностики, эндоскописты, ревматологи, эндокринологи.

Конечно, для сельских жителей это большая подмога, ведь в райцентр не наездишься: личный транспорт есть не у всех, да и дороги для пенсионеров поездки с пересадками на общественном транспорте и в такси.

Губернатор поручил расширить практику работы мобильных бригад, чтобы сделать медицину доступнее для жителя каждого населенного пункта.

В пятницу, 21 сентября, в фельдшерско-акушерском пункте Томино местных жителей принимали врачи Челябинской областной клинической больницы.

Выезды бригад стартовали 17 сентября, график расписан до 31 октября. Выездные консультации пройдут в 12 районах области: в Сосновском, Еманжелинском, Троицком., Уйском, Пластовском и Красноармейском районах. А за год запланировано 280 выездов врачебных бригах в территории.

В сельских больничках городские врачи ведут прием до последнего пациента. Фото: Наталья Казанцева.

В сельских больничках городские врачи ведут прием до последнего пациента. Фото: Наталья Казанцева.

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