Челябинский «Трактор» на выезде сыграет с ХК «Сочи» 21 сентября

21 Сент. 13:03 2018-09-21T13:03:35+03:00

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В трех предыдущих встречах в Магнитогорске, Хельсинки и Москве челябинцы сумели выиграть — у «Металлурга» (6:5) и дважды уступили: «Йокериту» (0:8) и «Спартаку» (1:6). Сегодняшний поединок с ХК «Сочи» станет заключительной игрой стартовой выездной серии «Трактора» в сезоне 2018-2019.

Оба клуба уже семь раз встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Пока статистика на стороне сочинцев — у них четыре победы против трех у «Трактора».

«Сочи» после семи проведенных туров с семью очками расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. «Трактор» — на 11-й позиции на Востоке (семь игр, пять очков).

Начало матча ХК «Сочи» — «Трактор» 21 сентября в 21.30 время (время челябинское).

А 24 сентября уже в Челябинске начнется очередная домашняя серия «медведей». Первый матч — с уфимским «Салаватом Юлаевым». 27 сентября — игра с «Локомотивом», 29-го — с «Северсталью», а 1 октября — с московским «Динамо».