2018-09-21T13:54:33+03:00
Экономика

Технологии «Мечел-Материалов» оценили немецкие профессионалы в области переработки промотходов

Представители делегации отметили высокое качество продукции
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На предприятии «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») побывала делегация немецких производителей оборудования и технологий для переработки отходов.

Визит был нацелен на обмен опытом в промышленной переработке отходов. Организатором визита выступила Российско-Германская внешнеторговая палата, принимающей стороной — министерство экономического развития Челябинской области. Представители 15 немецких компаний осмотрели современный помольно-смесительный комплекс «Мечел-Материалов», аналогов которому в России нет. На данном промышленном участке производятся минеральные добавки для придания прочности строительным смесям, асфальту и бетону.

В качестве основного сырья помольно-смесительный комплекс использует доменный шлак Челябинского металлургического комбината. Технология позволяет снижать отходы металлургического производства и, таким образом, повышать его экологичность.

Представители делегации отметили высокое качество продукции, соответствие строгим санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

«Помольно-смесительный комплекс — самый новый и крупный производственный участок нашего предприятия. Гости были приятно удивлены наличием у нас подобных технологий, повышающих эффективность производства и снижающих количество отходов. Германия является одним из лидеров в области переработки промышленных отходов, такая высокая оценка профессионалов очень ценна для нас», — отмечает директор ООО «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.

Новости компаний.

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