В Челябинске выпустят на свободу двух лебедей-шипунов

21 Сент. 14:19 2018-09-21T14:20:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Пара белоснежных птиц провела на подворье зооприюта «Спаси меня!» почти год. К ветврачу Карену Даллакяну птиц доставили в плохоньком состоянии: один лебедь был ослаблен, потому не улетел на юг с сородичами; второй остался на верную погибель из-за травмы крыла.

Лебедей тогда поймали добрые люди и привезли к Карену. Были лебеди еще подранками: неопределенно-серого цвета, тощие.

Всю зиму их лечили-откармливали. Серое перо сменилось постоянным, белоснежным. Найденыши хорошо набирали вес. Удалось восстановить все функции травмированного крыла у одной из птиц.

Вместе со студентами биофака ЧелГУ Карен Даллакян провел тщательное обследование здоровья краснокнижных лебедей-шипунов.

— Состояние пернатых удовлетворительное. Они набрались сил, умеют добывать пищу. Не создали еще пару, потому впереди большая интересная жизнь. Мы выпускаем их в дикую природу, — сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Карен Даллакян.

Министерством экологии подготовлены все документы на выпуск птиц. Перед расставанием лебедей окольцуют. В самостоятельное плавание они отправятся на одном из водоемов Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06