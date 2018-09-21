2018-09-21T14:20:00+03:00
Общество

В Челябинске выпустят на свободу двух лебедей-шипунов

«На крыло» раненых пернатых поставил зоозащитник Карен Даллакян
Ольга АНТОНОВА
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Лебеди-шипуны скоро будут жить на воле. Фото: Карен Даллакян.Лебеди-шипуны скоро будут жить на воле. Фото: Карен Даллакян.
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Пара белоснежных птиц провела на подворье зооприюта «Спаси меня!» почти год. К ветврачу Карену Даллакяну птиц доставили в плохоньком состоянии: один лебедь был ослаблен, потому не улетел на юг с сородичами; второй остался на верную погибель из-за травмы крыла.

Лебедей тогда поймали добрые люди и привезли к Карену. Были лебеди еще подранками: неопределенно-серого цвета, тощие.

Всю зиму их лечили-откармливали. Серое перо сменилось постоянным, белоснежным. Найденыши хорошо набирали вес. Удалось восстановить все функции травмированного крыла у одной из птиц.

Вместе со студентами биофака ЧелГУ Карен Даллакян провел тщательное обследование здоровья краснокнижных лебедей-шипунов.

— Состояние пернатых удовлетворительное. Они набрались сил, умеют добывать пищу. Не создали еще пару, потому впереди большая интересная жизнь. Мы выпускаем их в дикую природу, — сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Карен Даллакян.

Министерством экологии подготовлены все документы на выпуск птиц. Перед расставанием лебедей окольцуют. В самостоятельное плавание они отправятся на одном из водоемов Челябинской области.

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