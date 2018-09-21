2018-09-21T20:06:29+03:00
Общество

Случай в Кургане: «Мы не запирали в машине ребенка»

Мать мальчика обратилась в редакцию «Комсомольской правды»
Ольга АНТОНОВА
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Мама ребенка утверждает, что в машине с ним был ее муж. А фото сделано так, что взрослого человека в салоне не видно. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент | Курган».Мама ребенка утверждает, что в машине с ним был ее муж. А фото сделано так, что взрослого человека в салоне не видно. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент | Курган».
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3 сентября «Комсомолка» сообщила о том, что в Кургане, на солнцепеке, в машине был заперт маленький ребенок. Авто было припаркровано около торгового центра. Значит, решили курганцы, родители ушли за покупками. А дите оставили в машине. О том, что окна иномарки были закрыты, горожане сообщали в соцсетях. Ребенок мог задохнуться.

С редакцией связалась мама малыша, Светлана Маркова. Она возмущена наветами и утверждает, что все было не так.

- В машине мой ребенок находился под присмотром мужа. Он на заднее сидение к нему пересел. Окна в машине были открыты. Мы с дочкой зашли в ТК «Стрекоза». Крайне возмущена потоком лжи

Светлана утверждает, что фото ее авто с мужем и ребенком внутри сделано плохо, людей в салоне не видно

- Нельзя огульно обвинять не имея доказательств. Мы намерены привлечь кляузников к ответственности.

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