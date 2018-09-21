Случай в Кургане: «Мы не запирали в машине ребенка»
3 сентября «Комсомолка» сообщила о том, что в Кургане, на солнцепеке, в машине был заперт маленький ребенок. Авто было припаркровано около торгового центра. Значит, решили курганцы, родители ушли за покупками. А дите оставили в машине. О том, что окна иномарки были закрыты, горожане сообщали в соцсетях. Ребенок мог задохнуться.
С редакцией связалась мама малыша, Светлана Маркова. Она возмущена наветами и утверждает, что все было не так.
- В машине мой ребенок находился под присмотром мужа. Он на заднее сидение к нему пересел. Окна в машине были открыты. Мы с дочкой зашли в ТК «Стрекоза». Крайне возмущена потоком лжи
Светлана утверждает, что фото ее авто с мужем и ребенком внутри сделано плохо, людей в салоне не видно
- Нельзя огульно обвинять не имея доказательств. Мы намерены привлечь кляузников к ответственности.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06