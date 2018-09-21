Перестрелка учеников в Копейске: что случилось на самом деле

21 Сент. 20:29 2018-09-21T20:29:21+03:00

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ЧП в копейской школе №1 случилось днем 21 сентября. Восьмиклассник выстрелил в ученика седьмого класса из пневматического пистолета. К счастью, жизни и здоровью пострадавшего 13-летнего ребенка ничего не угрожает.

В случившемся разбираются следователи. К выяснению причин произошедшего подключилась Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

А корреспондент редакции «Комсомольская правда» — Челябирнск» связался с директором школы №1 г. Копейска Анатолием Бароненко.

— Ученик, который толком в школе не учился, где-то взял пневматический пистолет. Кстати, такие пистолеты в магазинах открыто продаются как детская игрушка. В школу он приехал на мопеде, в пересменку. Ребята в это время стояли на улице. Он в сторону ребят выстрелил металлическим шариком. Шарик попал в голову одного ученика, прошел по касательной, повредил кожу. Мы срочно вызвали в школу «скорую помощь», мальчика отправили в травмпункт. Там ранку на коже обработали, ребенка отпустили домой.

Анатолий Бароненко рассказал, что стрелка привели в школу и расспросили, где взял пистолет. Тот сказал: приятель дал поиграть.

— Сомневаюсь, что кто-то ему дал пистолет: повторюсь, они открыто продаются. Демократия — демократией, но не все игрушки можно продавать. Надо безобразие с продажей опасных игрушек прекратить.

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