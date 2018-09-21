2018-09-21T20:29:21+03:00
Происшествия

Перестрелка учеников в Копейске: что случилось на самом деле

Об этом нашей газете рассказал директор школы
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Здание школа №1 Копейска. Фото: группа "Копейск В теме" vc.comЗдание школа №1 Копейска. Фото: группа "Копейск В теме" vc.com
Изменить размер текста:

ЧП в копейской школе №1 случилось днем 21 сентября. Восьмиклассник выстрелил в ученика седьмого класса из пневматического пистолета. К счастью, жизни и здоровью пострадавшего 13-летнего ребенка ничего не угрожает.

В случившемся разбираются следователи. К выяснению причин произошедшего подключилась Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

А корреспондент редакции «Комсомольская правда» — Челябирнск» связался с директором школы №1 г. Копейска Анатолием Бароненко.

— Ученик, который толком в школе не учился, где-то взял пневматический пистолет. Кстати, такие пистолеты в магазинах открыто продаются как детская игрушка. В школу он приехал на мопеде, в пересменку. Ребята в это время стояли на улице. Он в сторону ребят выстрелил металлическим шариком. Шарик попал в голову одного ученика, прошел по касательной, повредил кожу. Мы срочно вызвали в школу «скорую помощь», мальчика отправили в травмпункт. Там ранку на коже обработали, ребенка отпустили домой.

Анатолий Бароненко рассказал, что стрелка привели в школу и расспросили, где взял пистолет. Тот сказал: приятель дал поиграть.

— Сомневаюсь, что кто-то ему дал пистолет: повторюсь, они открыто продаются. Демократия — демократией, но не все игрушки можно продавать. Надо безобразие с продажей опасных игрушек прекратить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью