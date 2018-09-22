Обстоятельства стрельбы в школе Копейска Челябинской области проверит Следственный комитет

22 Сент. 07:04 2018-09-22T07:04:25+03:00

В этой школе и был травмирован мальчик.

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Следственный комитет начал проверку инцидента в Копейске, где днем 21 сентября в школе № 1 подросток травмировал другого ребенка из пневматического пистолета, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— По предварительным данным, 13-летний мальчик получил касательную рану головы после того, как 14-летний школьник произвел выстрел из пневматического пистолета. Материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки, — говорят в ведомстве.

Проверка даст уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за безопасность детей на учебных занятиях. Ход проверки контролирует руководитель следственного управления.

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