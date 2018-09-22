Массовая драка в центре Челябинска взбудоражила утренних пешеходов на Кировке
Рано утром в субботу, 22 сентября, на Кировке было шумно. Посетители ночного клуба затеяли драку, рассказывают очевидцы.
Кто-то из проходивших мимо прохожих даже услышал звуки стрельбы. Однако официально такая информация пока не подтверждается.
— Драка была у дома по Кирова, 80. Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, доставили в участок пять человек. Стреляли или нет, пока не ясно — проводится проверки, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Достоверно известно, что никто из участников драки серьезно не пострадал.
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