Массовая драка в центре Челябинска взбудоражила утренних пешеходов на Кировке

22 Сент. 10:09 2018-09-22T10:09:30+03:00

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Рано утром в субботу, 22 сентября, на Кировке было шумно. Посетители ночного клуба затеяли драку, рассказывают очевидцы.

Кто-то из проходивших мимо прохожих даже услышал звуки стрельбы. Однако официально такая информация пока не подтверждается.

— Драка была у дома по Кирова, 80. Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, доставили в участок пять человек. Стреляли или нет, пока не ясно — проводится проверки, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Достоверно известно, что никто из участников драки серьезно не пострадал.

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