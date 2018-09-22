2018-09-22T11:20:08+03:00
Общество

В челябинский микрорайон «Академ Riverside» теперь ходит автобус

Заплатить за проезд можно картой
Лидия ПЕСКОВА
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Интервал движения 6-8 минут.Интервал движения 6-8 минут.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С четверга, 20 сентября, в челябинский микрорайон «Академ Riverside» начал ходить автобус № 40, сообщает пресс-служба управления транспорта.

В прямом направлении автобус проходит следующий маршрут: поселок АМЗ — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Университетская Набережная (остановка Наркома Малышева). В обратном направлении: Университетская Набережная (Наркома Малышева) — Чичерина — Братьев Кашириных — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — поселок АМЗ.

Интервал движения 5-8 минут. К оплате на маршруте № 40 принимают банковские и транспортные карты, за исключением льготных.

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