В челябинский микрорайон «Академ Riverside» теперь ходит автобус
С четверга, 20 сентября, в челябинский микрорайон «Академ Riverside» начал ходить автобус № 40, сообщает пресс-служба управления транспорта.
В прямом направлении автобус проходит следующий маршрут: поселок АМЗ — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Университетская Набережная (остановка Наркома Малышева). В обратном направлении: Университетская Набережная (Наркома Малышева) — Чичерина — Братьев Кашириных — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — поселок АМЗ.
Интервал движения 5-8 минут. К оплате на маршруте № 40 принимают банковские и транспортные карты, за исключением льготных.
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