Задержанный в Челябинске убийца 10-летней девочки убивал раньше

22 Сент. 20:16 2018-09-22T20:16:46+03:00

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13 сентября в Челябинске задержали грабителя, который обчистил пару торговых точек. Как потом оказалось, за несколько дней до этого уроженец Кургана Николай Агеев убил в городе Каменск-Уральский десятилетнюю школьницу, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

А позже в прессу просочились подробности криминального прошлого душегубца. Он оказался рецидивистом, за плечами которого 20 лет, поведенных на нарах. Отбывая срок за разбой, Агеев убил сокамерника. Когда срок заключения все же истек, он совершил несколько нападений на торговые киоски Челябинска. От нас поехал к бабушке соседа по колонии и также пришил старушку, ограбил квартиру и пустился в бега.

В Каменске-Уральском он познакомился с отчимом погибшей девочки и пошел к тому в гости. Во время застолья он избил хозяина до потери сознания, а потом изнасиловал и убил девочку. Забрав ценные вещи, на такси он приехал в Челябинск, где снова пошел на дело.

Сейчас Агеев содержится под арестом в Екатеринбурге. Ему грозит пожизненное заключение.

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