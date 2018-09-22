Священник из Челябинска, который погасил ипотеку деньгами прихожанки, может лишиться сана
Отец Александр (Грузлев) может лишиться сана из-за скандала, в который его втянула престарелая прихожанка Анна Шестакова, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
78-летняя бабушка обратилась в полицию с просьбой вернуть ей 600 тысяч рублей, отданных в начале года священнику. Старушка рассказала силовикам историю о том, что хотела завещать отцу Александру все свои сбережения. Но тот признался, что деньги нужны сейчас — погасить ипотеку. По словам женщины, Грузлев обещал их вернуть. Однако все сроки вышли, а денег бабушка не получила.
Сам священник публично историю не комментирует, однако вышестоящему руководству признался, что думал: деньги бабушка подарила.
Полиция отказала старушке в возбуждении уголовного дела. Однако случай проверила прокуратура. Епархия сначала встала на защиту отца Александра, но спустя пару дней отношение к ситуации изменилось. По словам секретаря Челябинской епархии протоирея Игоря Шестакова, против священника возбудили дело Церковного суда. Грузлев отстранен от богослужений и может лишиться сана.
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