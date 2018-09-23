«Рискуя жизнью»: В Челябинске неизвестные художники украшают старую плотину

23 Сент. 07:28 2018-09-23T08:17:25+03:00

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Мост над плотиной находится на реке Миасс и соединяет бор и район улиц Университетская набережна — Братьев Кашириных. По этому пути жители «северка» ходят гулять в парк.

— И на нашем тихом, местами заболоченном, Миассе встречаются стремнины, — пишет в ФБ наблюдательная журналистка Елена Борисова. — Давненько не стояла я на этом железном мостике. Однажды даже видела здесь пеликана! Случилась такая в Челябинске оказия... Раньше часто ходила из одного района в другой — в гости к сестре по мосту. Зависала тут: смотрела, как бежит вода. Остановилась сегодня посредине — а тут такая каллиграфия, обалдеть! Присмотрелась — что еще пишут? Срез городской жизни — мысли…

Фото: Елена БОРИСОВА.

Пользователи инета подхватили обсуждение:

— Мы тоже любим бывать на этом мостике…

— Вот сумасшедшие, рискуя жизнью рисуют на этих развалинах!

А вот смысл каллиграфии, удивившей Елену, мы так и не смогли разгадать. Первая буква непонятна. Гуглили-гуглили, и ничего…

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