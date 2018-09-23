Погиб пассажир: в Челябинске на перекрестке «Тойота» столкнулась с «Ладой»

23 Сент. 09:44 2018-09-23T09:44:53+03:00

Трое человек попали в больницу

Изменить размер текста: A A

Все случилось на известном перекрестке ул. Краснознаменная и проспекта Победы, в районе Автомобильного училища.

— Вечером в субботу, 22 сентября, примерно в половине десятого, возле дома по пр. Победы, 204,столкнулись «Тойота Марк 2» (среднеразмерный седан, выпускался по 2004 год) и «Лада Гранта». К место аварии приехали сотрудники ГИБДД. В данный момент устанавливаются причин происшествия, — сообщает сайт ГУ МВД России по Челябинской области.

37-летний пассажир «Лады» погиб от сильного удара. Еще два мужчины, находящихся в отечественном авто (им 31 и 38 лет) попали в больницу.

48-летний водитель «Тойоты» также на больничной койке. О тяжести их травм неизвестно.

ОТ РЕДАКЦИИ

Если вы что-то знаете об этом происшествии, сообщите в редакцию газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» на почту kpravda@ya.ru, или на Viber, WhatsApp 8-909-081-64-29.