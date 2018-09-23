«Случилось!» В Челябинске на Алом поле наконец-то убрали зеленый клозет

23 Сент. 13:00 2018-09-23T13:00:46+03:00

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— Смотри, случилось! Эта уродина пошла под снос, — говорит девушка спутнику. Пожилая пара обернулась на ее возглас. Они рассказали молодым, что до появления неказистого здания, в народе прозванное «утюгом», здесь был большой подземный общественный туалет. Под видом его реконструкции забабахали ночной клуб. И, словно в насмешку, поставили эту хибару. Заделали профнастилом, покрасили, написали буквы «М» и «Ж»… И заколотили двери. Все, конец ей пришел!

Сегодня в парке на Алом поле как никогда многолюдно. Целыми семьями горожане гуляют и, выбрав местечко поколоритнее, делают селфи. Словно хотят запечатлеть именно этот погожий осенний денек, так похожий на лето.

Для прогулок в парке мест пока меньше, чем всегда. Полосатой лентой и ограждениями ограничен вход на площадку с «мавзолеем» Ленину и аллеей пионеров-героев. Там идет реконструкция. А на территории между храмом Александра Невского и Дворцом пионеров и школьников — серьезный ремонт. Вместо руин старого фонтана будет площадка для общения и мероприятий.

Постепенно становится все больше новых «троп», выложенные плитами. Горожане уже «проголосовали» ногами за одну из завершенных дорожек, идущей по парку вдоль улицы Красной. Интересно — успеют ли ремонтники закончить основные работы до наступления периода дождей-снегопадов?

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