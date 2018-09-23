2018-09-23T14:07:53+03:00
Общество

Южноуральская осень радует летним теплом, и оно пока не уходит

Настроение портит информация об НМУ
Любовь СЛАВИНА
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23 сентября 2018. На осень не похоже! Фото: Любовь СЛАВИНА.23 сентября 2018. На осень не похоже! Фото: Любовь СЛАВИНА.
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В начале прошедшей недели прогноз синоптиков был не очень радостный. Предсказывались грозы, в некоторых районах области — даже заморозки. Предусмотрительные южноуральцы достали из комодов теплые вещи.

Оказалось, что рано убирать на антресоли летнюю обувь и прятать футболки. Сегодня, 23 сентября, словно по заказу, выходной день по-летнему ласковый. Так и название этому периоду теплое: бабье лето!

— В понедельник, 24 сентября, а также во вторник и среду в Челябинске будет такая же погода с дневной температурой до + 21 градуса. Облачность переменная, ветер слабый, осадков не ожидается. Ночные температуры от 10 до до 12 градусов тепла, — рассказали газете «Комсомольская правда» в Челябинском гидрометеоцентре.

Кстати, на юге Челябинской области погода совсем уж летняя: там на 24 сентября синоптики обещают 25 градуса! Начиная с четверга осень может напомнить о себе дождем, хотя он не будет похож на ушат холодной воды, ведь днем воздух прогреется до 16 градусов.

Что печалит, так это информация регионального Гидрометцентра насчет НМУ. Погода стоит безветренная, неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности объявлены в Челябинске, Карабаше и Коркино на 23 и 24 сентября.

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