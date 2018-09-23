Челябинский автоугонщик катался недолго, а сядет лет на пять

23 Сент. 16:34 2018-09-23T16:34:21+03:00

Злоумышленник к тому же разбил похищенную машину

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Автомобиль «Шевроле Лачетти» пропал в ночь на 22 сентября со двора дома по улице Неаполитанова в Челябинске. Обнаружив исчезновение машины, 46-летний владелец сообщил о ЧП в полицию.

Розыском похищенного автомобиля занялись сотрудники ГИБДД. Машина была найдена, она была в аварийном состоянии, очевидно, угонщик не справился с управлением. Вскоре он был задержал. Подозреваемому в совершении угона мужчине 38 лет. Пока что ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение автомобилем законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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