В Челябинске разыскивают хозяина автомобиля, брошенного «посреди дороги»
Посмотрите на черный автомобиль на снимке. Вот так странно неизвестный автовладелец припарковался между домами 17 и 17А по Краснопольскому проспекту.
— Уже около двух недель тут стоит эта машина. Кто-то ее бросил. А еще в ночь с 7 на 8 сентября нашу машину шаркнули именно на этом месте. Может, владелец этого авто и есть виновник. Кто-нибудь его знает? Что с ним случилось? Думаю, уехав надолго, вы бы так не поставили свою машину, если она вам дорога, — написала в группе «Парковый Челябинск» в «ВКонтакте» Оксана Ющенко.
Подписчики группы с ней согласились.
— Это как так он умудрился встать? Будто заглох посреди дороги, — прокомментировала Елена Каслинская.
Полиция Челябинска взяла ситуацию под контроль. Если окажется, что у автомобиля нет хозяина, его утилизируют как автохлам. Если владелец найдется, решать вопрос будут с ним.
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