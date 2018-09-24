В Челябинске разыскивают хозяина автомобиля, брошенного «посреди дороги»

24 Сент. 04:05 2018-09-25T06:36:28+03:00

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Посмотрите на черный автомобиль на снимке. Вот так странно неизвестный автовладелец припарковался между домами 17 и 17А по Краснопольскому проспекту.

— Уже около двух недель тут стоит эта машина. Кто-то ее бросил. А еще в ночь с 7 на 8 сентября нашу машину шаркнули именно на этом месте. Может, владелец этого авто и есть виновник. Кто-нибудь его знает? Что с ним случилось? Думаю, уехав надолго, вы бы так не поставили свою машину, если она вам дорога, — написала в группе «Парковый Челябинск» в «ВКонтакте» Оксана Ющенко.

Подписчики группы с ней согласились.

— Это как так он умудрился встать? Будто заглох посреди дороги, — прокомментировала Елена Каслинская.

Полиция Челябинска взяла ситуацию под контроль. Если окажется, что у автомобиля нет хозяина, его утилизируют как автохлам. Если владелец найдется, решать вопрос будут с ним.

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