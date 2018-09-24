В Челябинской области старики «захватили» спортплощадку

24 Сент. 04:05 2018-09-24T04:06:17+03:00

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Житель Магнитогорска Вячеслав Кемов пошел по стопам челябинского урбаниста: он публикует в соцсети свои заметки о благоустройстве города. На днях написал о ремонте стадиона рядом со школой №5.

Фото: Вячеслав Кемов.

Оказывается, в Магнитогорске дедушки бегают на стадионе. Например, 86-летний Алексей Ильин. А бабушки занимаются на тренажерах. И это не модные молодые пенсионерки с ботоксом, а классические милые бабулечки в платочках. Отличный пример молодым! Однако, тренирующиеся обновленной площадкой не совсем довольны.

86-летний Алексей Ильин бегает по стадиону. Фото: Вячеслав Кемов.

— Стало лучше, конечно. Но все как-то не для людей. Вот мы — старые люди — позанимались на тренажере, слезли, а посидеть негде. Нет ни одной лавочки. Ребята играют в футбол, а вещи все на асфальте лежат. А мусора посмотрите сколько валяется, потому что ни одной урны. И дорожек нет. Насыпали какие то кривые козьи тропы, — рассказали пенсионеры Вячеславу.

От себя он добавил, что было бы неплохо и туалет на стадионе предусмотреть. А еще нужно огородить футбольное поле — чтобы мяч не прилетал в лоб тем, кто в это время на тренажерах занимается.

Спорт - это жизнь! Фото: Вячеслав Кемов.

И все же местные жители ремонту стадиона, конечно, рады. Теперь тут по вечерам, говорят, собирается по 50 человек: от малышей до стариков.

После ремонта стадион ожил: тут и старики, и дети. Фото: Вячеслав Кемов.

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