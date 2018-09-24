Квест «Перейди дорогу»: жители Челябинской области не могут найти светофор
Это фото сделано на Коммунистическом проспекте в Копейске.
— Ты пешеход, и тебе страшно переходить дорогу? Квест усложняется. Первое: найди светофор. Второе: угадай, что он показывает. Игра началась, — такой пост написали в группе «Копейск [В]Теме» в «ВКонтакте».
Как говорится, это было бы смешно, если бы не было грустно. Спрятанный за столбом светофор доставляет неудобства сотне людей ежедневно. Да и о безопасности дорожного движения в таком случае говорить не приходится.
— Каждый день там хожу. Действительно, приходиться изворачиваться и выглядывать где же сфетофор, и какой цвет горит... — прокомментировала Ксения Шиганова.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06