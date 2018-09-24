Квест «Перейди дорогу»: жители Челябинской области не могут найти светофор

24 Сент. 04:52 2018-09-24T04:52:30+03:00

А он прячется за столбом

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Это фото сделано на Коммунистическом проспекте в Копейске.

— Ты пешеход, и тебе страшно переходить дорогу? Квест усложняется. Первое: найди светофор. Второе: угадай, что он показывает. Игра началась, — такой пост написали в группе «Копейск [В]Теме» в «ВКонтакте».

Как говорится, это было бы смешно, если бы не было грустно. Спрятанный за столбом светофор доставляет неудобства сотне людей ежедневно. Да и о безопасности дорожного движения в таком случае говорить не приходится.

— Каждый день там хожу. Действительно, приходиться изворачиваться и выглядывать где же сфетофор, и какой цвет горит... — прокомментировала Ксения Шиганова.

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