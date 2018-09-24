2018-09-24T07:13:34+03:00
Общество

В Челябинской области неизвестные перевернули мусорные контейнеры прямо на дорогу

Их будут искать по записям с камеры наблюдения
Ирина КАРЕЛИНА
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Неизвестные перевернули мусорные контейнеры прямо на дорогу. Фото: соцсетиНеизвестные перевернули мусорные контейнеры прямо на дорогу. Фото: соцсети
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Видимо, в знак солидарности с Челябинском в Магнитогорске решили устроить маленький мусорный коллапс.

— Ночью двое «нормальных пасанов» перевернули четыре мусорных контейнеры около дома на Завенягина, 4. В силу своего ограниченного ума они не знали, что там все камерами утыкано. Так что «героев» увидим на записи. Надеюсь, горожане узнают их. Богатырскую силу ищут, где применить? На обязательных работах она пригодится, — написал в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте» подписчик с ником Человек Разумный.

Горожане удивляются: и не противно же было кому-то мусорные баки катить и переворачивать?

Полные контейнеры опрокинули прямо на проезжую часть. Местные жители поддержали Разумного и просят показать фото шутников. Их ждет внеплановый субботник.

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