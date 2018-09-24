В Челябинской области мотоциклист разбился насмерть, врезавшись в забор
ДТП произошло на прошедших выходных в Коркино. Молодой байкер на «Хонде» мчался по улице Нечепуренко, в какой-то момент не справился с управлением и врезался в забор.
На место аварии приехали ГИБДД и «скорая». 27-летнего водителя увезли в больницу, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
— Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в ГУ МВД России по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06