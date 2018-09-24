В Челябинской области мотоциклист разбился насмерть, врезавшись в забор

24 Сент. 05:33 2018-09-24T05:39:30+03:00

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ДТП произошло на прошедших выходных в Коркино. Молодой байкер на «Хонде» мчался по улице Нечепуренко, в какой-то момент не справился с управлением и врезался в забор.

На место аварии приехали ГИБДД и «скорая». 27-летнего водителя увезли в больницу, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

— Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в ГУ МВД России по Челябинской области.

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