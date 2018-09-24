2018-09-24T07:28:52+03:00
Спорт

В тренерском штабе челябинского «Трактора» сделали перестановки после неудачной серии игр

Соколов вернулся в команду, а Гусманову предложили возглавить «Челмет»
Сергей УФИМЦЕВ
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Челябинский «Трактор» начинает домашнюю серию 24 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Челябинский «Трактор» начинает домашнюю серию 24 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
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После неудачного старта сезона КХЛ в челябинском «Тракторе» решились на перестановки. В команду вернулся Андрей Соколов в качестве тренера защитников. В прошлом сезоне он внес серьезный вклад в «бронзу» чемпионата КХЛ, объяснили в клубе.

Кроме того, помощником главного тренера Германа Титова стал Алексей Тертышный.

— В свою очередь ассистенту главного тренера Равилю Гусманову предложили возглавить команду ВХЛ «Челмет», — сообщил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Перестановки утвердят уже в ближайшее время. Ждут только нынешнего тренера «Челмета» Игоря Знарока, который сейчас работает со сборной России.

Напомним, челябинский «Трактор» отметился в выездной серии крупным поражением от финского «Йокерита» — 0:8. А потом проиграл «Спартаку» со счетом 1:6.

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