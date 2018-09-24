В Челябинске пьяный водитель съехал с дороги и врезался в дерево

24 Сент. 08:58 2018-09-24T09:01:30+03:00

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Для 25-летнего челябинца выходные закончились аварией, которую он сам и спровоцировал. В воскресенье, 23 сентября, парень выпил и поехал кататься по ночному городу.

В какой-то момент молодой автомобилист не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. ДТП произошло возле дома на Комаровского, 12, в третьем часу ночи.

У машины разбит весь перед, но сам парень серьезно не пострадал.

— Водитель получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

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