2018-09-24T09:01:30+03:00
Происшествия

В Челябинске пьяный водитель съехал с дороги и врезался в дерево

Он отделался легкими травмами
Валентина ВАГАНОВА
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Водитель иномарки серьезно не пострадал. Фото: Отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.Водитель иномарки серьезно не пострадал. Фото: Отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
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Для 25-летнего челябинца выходные закончились аварией, которую он сам и спровоцировал. В воскресенье, 23 сентября, парень выпил и поехал кататься по ночному городу.

В какой-то момент молодой автомобилист не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. ДТП произошло возле дома на Комаровского, 12, в третьем часу ночи.

У машины разбит весь перед, но сам парень серьезно не пострадал.

— Водитель получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

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