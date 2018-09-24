2018-09-24T09:52:43+03:00
Происшествия

«Видели, как села в машину»: в Челябинске пропала 14-летняя школьница

Девятиклассницу ищут четвертый день
Валентина ВАГАНОВА
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Если вы знаете, где эта девочка, позвоните в полицию по номеру 02 или ее маме Нелли — 89507312291. Фото: семейный архив.Если вы знаете, где эта девочка, позвоните в полицию по номеру 02 или ее маме Нелли — 89507312291. Фото: семейный архив.
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Только затихла новость о поисках 16-летней школьницы из Копейска, которую разыскивала вся область пять дней, как снова по сетям пролетела ориентировка на еще одну пропавшую ученицу. На этот раз разыскивают 14-летнюю Викторию Медвинскую. Девятиклассница пропала в Металлургическом районе в пятницу, 21 сентября, после школы.

— Виктория пошла на прогулку после занятий, должна была вернуться в назначенное время. С собой взяла паспорт, сказала, что хочет сделать ксерокопию. Одноклассники видели, как она садилась машину. Телефон отключен с пятницы, — рассказала журналистам мама Виктории.

Родных на Урале у семьи нет. Поехать школьнице было некуда. Однако вчера, 23 сентября, с номера девушки маме пришло смс, что она в Варне и будет дома в четверг.

Сейчас Викторию разыскивают родственники и полиция. Если вы видели ее или знаете, где она находится, позвоните в полицию по номеру 02 или ее маме Нелли — 89507312291.

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