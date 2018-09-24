Застройщики пообещали сдать два долгостроя в Копейске в нынешнем году

24 Сент. 10:37 2018-09-24T10:37:43+03:00

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В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области прошла трехсторонняя встреча представителей ведомства, руководства компаний-застройщиков проблемных домов в Копейске и дольщиков, вложивших средства в дома. Застройщики озвучили очередные сроки ввода в эксплуатацию пяти долгостроев.

По заявлению застройщиков, к концу 2018 года должны быть сданы дома с адресами: ул. Фонвизина, 7, и Коммунистический проспект, 25. В обоих домах осталось выполнить подключение коммунальных сетей, внутреннюю отделку и благоустройство.

— Застройщик обещает сдать дома до конца текущего года, но документально эти слова пока не подкреплены. У нас есть небеспочвенные опасения, что в этот срок дома не успеют подключить к коммуникациям. Чтобы избежать неопределенности со сроком ввода в эксплуатацию домов, руководители строительных компаний в течение месяца должны предоставить нам и дольщикам пошаговый план достройки каждого дома, — добавил заместитель главы минстроя области Андрей Фалейчик.

Еще два дома, пр. Победы, 48Б, и Чаадаева, 79 будут закончены в 2019 г. Судьба дома по адресу Коммунистический проспект, 33, — решится в ближайшее время. Планируется привлечь нового инвестора. В случае его согласия строительство также будет завершено в 2019 г.

Добавим, что реализация «дорожной карты» по сдаче проблемных домов с участием средств дольщиков — на контроле губернатора Бориса Дубровского.