В Челябинской области глухарь с перебитым крылом прилетел за помощью к людям

24 Сент. 10:46 2018-09-24T10:50:24+03:00

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Крупная лесная птица приземлилась на спортивной площадке в Усть-Катаве. В этот момент там как раз занимались дети. Ребятня попробовала прогнать гостя. Но глухарь улетать не собирался: распустил хвост веером и приготовился защищаться. Юные спортсмены напугались, что нападет, разбежались кто куда, и позвали на помощь взрослых.

История произошла в воскресенье, 23 сентября. В поимке птицы потребовалась помощь спасателей.

— Спасатели растянули сетку и поймали глухаря, оказалось, он прилетел к людям за помощью — у него было перебито крыло. Больного увезли к ветеринару. После выздоровления, спасатели заберут его и выпустят его на волю, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

По словам спасателей, такой случай в Усть-Катаве уже не первый. Десять лет назад глухарь пробил евроокно и залетел в квартиру. Пернатый упал прямо на хозяйку, спавшую в кровати. Он тоже был с пробитым крылом и, пусть некультурно, но попросил помощи у людей. Его вылечили и отпустили в лес.

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