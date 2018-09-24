2018-09-24T11:04:32+03:00
Общество

Борис Дубровский улетел в Японию

Губернатор Челябинской области возглавил официальную делегацию Южного Урала
Ольга АНТОНОВА
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В Стране Восходящего Солнца делегация Челябинской области будет работать с 24 по 26 сентября. Программа насыщенная и включает работу нескольких секций в разных городах Японии, в том числе в Токио и Осака.

В Японию отправились представители промышленности Челябинской области, ведущие специалисты в области здравоохранения.

В деловой программе 24 сентября — встреча губернатора Бориса Дубровского с послом России в Японии Михаилом Галузиным.

В программе так же переговоры главы региона Бориса Дубровского с вице-президентом ассоциацией РОТОБО Норихико Исигуро, презентация инвестиционного потенциала Челябинской области. Запланировано подписание соглашения между компаниями DHOWA TECHNOS CO., LTD и ООО «ЭлМетро-Инжиниринг».

Компания реализует оборудование, связанное с автоматизацией заводов, оптимизацией, сбережением человеческого труда, энергосбережением.

Товарооборот Челябинской области и Японии в прошлом году составил $38,3 млн (119,3% к 2016 году). В т.ч: экспорт — $19,4 млн (84,3%), импорт — $18,9 млн (увеличился более чем в 2 раза).

За I полугодие 2018 г товарооборот составил $21,8 млн (167% к этому пекриоду 2017 г).

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