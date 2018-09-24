В Челябинске на трехлетнюю воспитанницу детского сада упал шкаф
ЧП случилось 18 сентября. В одном из детсадов Центрального района в раздевалке на трехлетнюю девочку упали одежные шкафчики. Ребенок в это время был в коридоре один. Девочка получила травму головы. Скорее всего, шкафчики были не закреплены.
— С учетом обстоятельств произошедшего материалы проверки были переданы в следственные органы из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в СУ СКР России по Челябинской области.
Проверка установит все обстоятельства случившегося. В том числе действиям сотрудников детсада, отвечающих за безопасность детей.
Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.
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