«Трактор» начинает серию в Челябинске матчем с «Салаватом Юлаевым» 24 сентября

24 Сент. 15:04 2018-09-24T15:05:24+03:00

Впереди у «черно-белых» четыре поединка на своей площадке

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У болельщиков впереди насыщенная хоккейная неделя. «Трактор» на домашней арене проведет четыре матча.

С первым соперником — «Салаватом Юлаевым» — челябинцы сразятся уже сегодня, 24 сентября. Матчи с уфимцами — это давнее и упорное противостояние. Из 27 матчей в 13 победы одерживал «Трактор», в 14 — успех был на стороне «Салавата».

С выездных игр «медведи» привезли четыре очка из восьми возможных. Сейчас команда Германа Титова после восьми матчей с семью очками занимает девятое место в Восточной конференции чемпионата КХЛ. Уфимцы — на третьей позиции. У них девять игр, 13 очков.

Следующим соперником «Трактора» станет ярославский «Локомотив». С ним челябинцы сыграют 27 сентября. 29-го — матч с череповецкой «Северсталью». А 1 октября — с московским «Динамо» (19.00).

Лидеры «Трактора»:

Ник Бэйлен — 10 (3+7)

Рихард Гюнге — 10 (3+7)

Пол Щехура — 8 (3+5)