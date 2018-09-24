Спокойно, это проверка: в среду по всему Челябинску завоют сирены
Сообщения из громкоговорителей и вой сирен челябинцы услышат в среду, 26 сентября. Это будет очередная проверка системы экстренного оповещения населения на случай ЧС. Она проходит каждый год.
— Электросирены и громкоговорители запустят в 11:30, сигнал будет раздаваться не больше 20 секунд, — предупредили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы города.
Челябинцев и гостей города просят не пугаться тревожного сигнала «Внимание всем!» и сохранять спокойствие.
КСТАТИ
Настоящий сигнал «Внимание всем!» означает, что сейчас прозвучит важная информация. Где бы вы не находились — дома, на работе, в транспорте — услышав его, обязательно включите телевизор или радиоприемник и прослушайте информацию о чрезвычайной ситуации и порядке действий. Если вы на улице, прослушайте сообщение из громкоговорителей.
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